Голикова рассказала о производстве лекарств для паллиативной помощи

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Лекарственные формы, необходимые для паллиативной помощи взрослым и детям, будут полностью производиться в России к 2023 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Дело в том, что российское производство будет двигаться и дальше в сторону импортозамещения, и те лекарственные формы, которые необходимы для оказания паллиативной помощи и взрослому, и детскому населению, будут полностью (выпускаться) у нас к 2023 году", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Вице-премьер добавила, что необходимо ликвидировать пробелы там, где они есть, а также обсудить, как обеспечить лекарствами всех нуждающихся.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что министерство работает над расширением перечня форм выпуска сильных обезболивающих препаратов.