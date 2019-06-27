Голикова рассказала о производстве лекарств для паллиативной помощи

"Дело в том, что российское производство будет двигаться и дальше в сторону импортозамещения, и те лекарственные формы, которые необходимы для оказания паллиативной помощи и взрослому, и детскому населению, будут полностью (выпускаться) у нас к 2023 году", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.