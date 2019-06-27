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РИА Новости

Голикова рассказала о производстве лекарств для паллиативной помощи

Вчера, 16:53
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции "Об итогах основного периода ЕГЭ-2019" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Лекарственные формы, необходимые для паллиативной помощи взрослым и детям, будут полностью производиться в России к 2023 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Дело в том, что российское производство будет двигаться и дальше в сторону импортозамещения, и те лекарственные формы, которые необходимы для оказания паллиативной помощи и взрослому, и детскому населению, будут полностью (выпускаться) у нас к 2023 году", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Вице-премьер добавила, что необходимо ликвидировать пробелы там, где они есть, а также обсудить, как обеспечить лекарствами всех нуждающихся.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что министерство работает над расширением перечня форм выпуска сильных обезболивающих препаратов.
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Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
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