В Нижнем Новгороде завели дело на руководителя управления автодорог

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Уголовное дело завели на руководителя областного учреждения "Главное управление автомобильных дорог" в Нижнем Новгороде по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает прокуратура Нижегородской области.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Канавинского района Нижнего Новгорода совместно с УФСБ России по Нижегородской области, выявлены нарушения, связанные с незаконным отказом юридическому лицу от заключения контракта на содержание автомобильных дорог одного из муниципальных районов области на сумму более 68 миллионов рублей.

"Так, в октябре 2018 года общество подало заявку на участие в аукционе, которая была признана соответствующей требованиям федерального законодательства и документации об аукционе. Победителю закупки был направлен проект контракта. Однако в его заключении отказано по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии", - говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что решение об отказе принято по надуманным основаниям, поскольку банковская гарантия соответствовала нормам закона и требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки. Более того, ранее и в последующем "Главным управлением автомобильных дорог" принимались в качестве надлежащего обеспечения аналогичные по содержанию банковские гарантии, которые препятствием к заключению государственных контрактов не являлись.