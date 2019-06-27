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РИА Новости

В Нижнем Новгороде завели дело на руководителя управления автодорог

Вчера, 16:44
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Уголовное дело завели на руководителя областного учреждения "Главное управление автомобильных дорог" в Нижнем Новгороде по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает прокуратура Нижегородской области.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой Канавинского района Нижнего Новгорода совместно с УФСБ России по Нижегородской области, выявлены нарушения, связанные с незаконным отказом юридическому лицу от заключения контракта на содержание автомобильных дорог одного из муниципальных районов области на сумму более 68 миллионов рублей.
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"Так, в октябре 2018 года общество подало заявку на участие в аукционе, которая была признана соответствующей требованиям федерального законодательства и документации об аукционе. Победителю закупки был направлен проект контракта. Однако в его заключении отказано по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии", - говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что решение об отказе принято по надуманным основаниям, поскольку банковская гарантия соответствовала нормам закона и требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки. Более того, ранее и в последующем "Главным управлением автомобильных дорог" принимались в качестве надлежащего обеспечения аналогичные по содержанию банковские гарантии, которые препятствием к заключению государственных контрактов не являлись.
"По материалам прокурорской проверки в отношении директора учреждения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры области. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.
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