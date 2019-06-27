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РИА Новости
Культура

В юности Капитан Америка рекламировал настольную игру для подростков

Вчера, 17:20
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionКрис Эванс
Крис Эванс
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американский актер Крис Эванс, прославившийся после роли Капитана Америки в киновселенной Marvel, в юности был "Тайлером" в настольной игре 90-х годов "Тайна свидания".
Игроки собирали наборы карт, каждый из которых соответствовал карточке с фотографией красивого юноши. Если в ходе игры участник собирал правильные карты, то он мог "открыть дверь" и посмотреть, с кем "пойдет на свидание".
Крис Эванс был в числе 24 красавчиков. Его фото напечатали на карточке серфера по имени Тайлер.
"Я не могу поверить, что в 12 лет встречалась с Крисом Эвансом", - написала в Твиттере Дана Шварц.
Она первая заметила, что "Тайлер" похож на известного актера. Пост Даны Шварц понравился более 28 тысячам человек. Многие написали, что "ходили на свидания" с Крисом Эвансом 20 лет назад.
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