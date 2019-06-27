В юности Капитан Америка рекламировал настольную игру для подростков

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американский актер Крис Эванс, прославившийся после роли Капитана Америки в киновселенной Marvel, в юности был "Тайлером" в настольной игре 90-х годов "Тайна свидания".

Игроки собирали наборы карт, каждый из которых соответствовал карточке с фотографией красивого юноши. Если в ходе игры участник собирал правильные карты, то он мог "открыть дверь" и посмотреть, с кем "пойдет на свидание".

Крис Эванс был в числе 24 красавчиков. Его фото напечатали на карточке серфера по имени Тайлер.

"Я не могу поверить, что в 12 лет встречалась с Крисом Эвансом", - написала в Твиттере Дана Шварц.

wow @ChrisEvans I think you have some explaining to do "tyler" pic.twitter.com/q0MSeC0B6o — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 25 июня 2019 г.