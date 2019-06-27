Пресс-конференция, приуроченная ко дню основания РГБ ("Ленинки")

Участники:
- генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим ДУДА;
- технический архитектор Национальной электронной библиотеки Артем ГЕЛЛЕР;
- начальник отдела приоритетных и ведомственных проектов Анастасия ДЯТЛОВСКАЯ;
- начальник управления обеспечения сохранности фондов Александр СОШНИН;
- заведующая отделом редких книг Джамиля РАМАЗАНОВА.
1 июля 1862 года принято считать днём основания Российской государственной библиотеки.
Каковы новые продукты и сервисы Национальной электронной библиотеки? Как меняется посещаемость "Ленинки"? Есть ли изменения в работе сотрудников? Какие уникальные фолианты находятся в библиотеке? В чем заключается мастерство их хранения и реставрации? Чем сегодня живет РГБ? Чего ждать в ближайшем будущем?
Также в ходе пресс-конференции будет затронут вопрос модернизации муниципальных библиотек России, предусмотренной национальным проектом "Культура".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим ДУДА;
- технический архитектор Национальной электронной библиотеки Артем ГЕЛЛЕР;
- начальник отдела приоритетных и ведомственных проектов Анастасия ДЯТЛОВСКАЯ;
- начальник управления обеспечения сохранности фондов Александр СОШНИН;
- заведующая отделом редких книг Джамиля РАМАЗАНОВА.
1 июля 1862 года принято считать днём основания Российской государственной библиотеки.
Каковы новые продукты и сервисы Национальной электронной библиотеки? Как меняется посещаемость "Ленинки"? Есть ли изменения в работе сотрудников? Какие уникальные фолианты находятся в библиотеке? В чем заключается мастерство их хранения и реставрации? Чем сегодня живет РГБ? Чего ждать в ближайшем будущем?
Также в ходе пресс-конференции будет затронут вопрос модернизации муниципальных библиотек России, предусмотренной национальным проектом "Культура".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/