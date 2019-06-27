Паслер: Оренбуржье заинтересовано в развитии связей с Узбекистаном

"У Оренбургской области и Республики Узбекистан большой опыт международного и межрегионального сотрудничества. Мы заинтересованы в наращивании партнерских взаимоотношений, в осуществлении совместных проектов с участием узбекского бизнеса. Для привлечения иностранных инвестиций Оренбуржье должно использовать свой экономический потенциал и географические преимущества. Уверен, что торгово-экономические и культурные связи нашей области с Узбекистаном и регионами Республики будут только крепнуть", - сказал Паслер на встрече с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым.