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РИА Новости
Оренбургская область

Паслер: Оренбуржье заинтересовано в развитии связей с Узбекистаном

Вчера, 16:25
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© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Оренбургская область заинтересована в развитии связей с Узбекистаном, заявил врио губернатора региона Денис Паслер.

"У Оренбургской области и Республики Узбекистан большой опыт международного и межрегионального сотрудничества. Мы заинтересованы в наращивании партнерских взаимоотношений, в осуществлении совместных проектов с участием узбекского бизнеса. Для привлечения иностранных инвестиций Оренбуржье должно использовать свой экономический потенциал и географические преимущества. Уверен, что торгово-экономические и культурные связи нашей области с Узбекистаном и регионами Республики будут только крепнуть", - сказал Паслер на встрече с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым.

По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона обсудил вопросы, связанные с реализацией совместного проекта создания на территории Оренбургской области объектов транспортно-логистической инфраструктуры для оперативного оформления, хранения, распределения и дальнейшего транзита импортируемой плодоовощной продукции, в частности, выбора земельного участка, а также наращивания объемов экспорта зерна и продуктов его переработки, подсолнечного масла, семян подсолнечника в Узбекистан и импорта узбекской плодоовощной продукции в Оренбургскую область.
В пресс-службе напомнили, что Узбекистан является одним из ведущих внешнеторговых партнеров Оренбургской области, на долю которого по итогам 2018 года приходится 8,1% регионального объема внешней торговли и 15,7% торгового оборота со странами СНГ. В 2018 году внешнеторговый оборот Оренбургской области с Республикой Узбекистан увеличился по сравнению с 2017 годом на 32,4% и составил 278,3 миллиона долларов США, в том числе экспорт – 198,1 миллиона долларов США, импорт – 80,2 миллиона долларов США.
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На территории Оренбургской области зарегистрировано 19 предприятий с участием инвестиций из Республики Узбекистан, работающих в торговой, сельскохозяйственной, сервисной и производственной сферах. У Оренбургской области заключены партнерские соглашения Бухарской, Андижанской, Сурхандарьинской, Наманганской, Самаркандской областями Республики Узбекистан.
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