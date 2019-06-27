Паслер: Оренбуржье заинтересовано в развитии связей с Узбекистаном

ОРЕНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Оренбургская область заинтересована в развитии связей с Узбекистаном, заявил врио губернатора региона Денис Паслер.
"У Оренбургской области и Республики Узбекистан большой опыт международного и межрегионального сотрудничества. Мы заинтересованы в наращивании партнерских взаимоотношений, в осуществлении совместных проектов с участием узбекского бизнеса. Для привлечения иностранных инвестиций Оренбуржье должно использовать свой экономический потенциал и географические преимущества. Уверен, что торгово-экономические и культурные связи нашей области с Узбекистаном и регионами Республики будут только крепнуть", - сказал Паслер на встрече с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым.
По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона обсудил вопросы, связанные с реализацией совместного проекта создания на территории Оренбургской области объектов транспортно-логистической инфраструктуры для оперативного оформления, хранения, распределения и дальнейшего транзита импортируемой плодоовощной продукции, в частности, выбора земельного участка, а также наращивания объемов экспорта зерна и продуктов его переработки, подсолнечного масла, семян подсолнечника в Узбекистан и импорта узбекской плодоовощной продукции в Оренбургскую область.
В пресс-службе напомнили, что Узбекистан является одним из ведущих внешнеторговых партнеров Оренбургской области, на долю которого по итогам 2018 года приходится 8,1% регионального объема внешней торговли и 15,7% торгового оборота со странами СНГ. В 2018 году внешнеторговый оборот Оренбургской области с Республикой Узбекистан увеличился по сравнению с 2017 годом на 32,4% и составил 278,3 миллиона долларов США, в том числе экспорт – 198,1 миллиона долларов США, импорт – 80,2 миллиона долларов США.
18 октября 2018, 15:57Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Узбекистаном вырос почти вдвое
На территории Оренбургской области зарегистрировано 19 предприятий с участием инвестиций из Республики Узбекистан, работающих в торговой, сельскохозяйственной, сервисной и производственной сферах. У Оренбургской области заключены партнерские соглашения Бухарской, Андижанской, Сурхандарьинской, Наманганской, Самаркандской областями Республики Узбекистан.