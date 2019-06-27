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РИА Новости

Более тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов, заявили в ДНР

Вчера, 16:16
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Более тысячи абонентов остаются без электроснабжения в подконтрольном самопровозглашенной ДНР населенном пункте Красный Партизан в пригороде Ясиноватой из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее в представительств ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли об обстреле со стороны украинских силовиков ремонтной бригады, пытавшейся восстановить электроснабжение в населенном пункте Красный Партизан.
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"В результате обстрела... остановлены ремонтно-восстановительные работы на электроподстанции в Красном Партизане - более тысячи абонентов электросети остаются без света", - сказал Басурин.
Все факты обстрелов населенных пунктов ДНР задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике а также в генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел, добавил он.
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