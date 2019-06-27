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РИА Новости

В МИД прокомментировали вопрос о задолженности России перед ПАСЕ

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) создает условия для решения вопроса о задолженности России перед организацией, заявил заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Позже ПАСЕ выбрала нового генсека, им стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
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По словам Кожина, это важный шаг в преодолении затянувшегося кризиса в организации, решение ассамблеи отражают сложившееся понимание неправомерности действий ассамблеи по ограничению прав национальных делегаций по политическим соображениям.
"Принятые в ПАСЕ решения создают условия для своевременного решения вопроса о задолженности России перед Советом Европы", — сообщил Кожин во время брифинга.
Комментируя решение украинской делегации и других представителей, как отметил Кожин, "оказавших наиболее энергичное сопротивление линии на возвращение российской делегации в ПАСЕ", покинуть ассамблею, заместитель официального представителя МИД России добавил: "Исходим из того, что их никто не лишил полномочий и они в любой момент могут вернуться к работе. Очевидно лишь то, что ассамблея не поддержала их попытки раздувать конфронтацию".
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация России заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
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10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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