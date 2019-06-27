Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T16:09Z
https://ria.ru/20190627/1555978029.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали политическую деятельность основателя "Рольфа"

Вчера, 16:09
1091
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Основатель группы компаний "Рольф" Сергей Петров никогда не состоял в "Справедливой России", а его политическая деятельность не связана с партией, сообщил первый замглавы фракции Михаил Емельянов.
Ранее в четверг сам "Рольф" сообщил о следственных действиях в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге. По заявлению компании, СК РФ мешает ее работе, блокирует доступ к рабочим местам и телефонам, создает неудобства для клиентов. Позднее "Рольф" уточнил, что его салоны, несмотря на обыски, работают штатно. При этом сам Петров связал обыски в компании со своей политической позицией либо с попыткой рейдерского захвата. Об этом он рассказал он в беседе с Forbes.
Cалон автодилера Рольф на улице Обручева в Москве
Вчера, 16:02
СК заподозрил владельца "Рольфа" в выводе четырех млрд рублей за границу
Позднее Следственный комитет России возбудил в отношении Петрова и ряда руководителей "Рольфа" уголовное дело о махинациях с валютой. Следствие считает, что подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам. Статья предполагает до десяти лет колонии.
"Он (Петров) был депутатом от нашей фракции в прошлом созыве, но в новом созыве отказался баллотироваться, и с тех пор связь фракция с ним не поддерживает", - сказал Емельянов РИА Новости.
Парламентарий также добавил, что Петров никогда не состоял в партии "Справедливая Россия". Емельянов отметил, что если преследование Петрова и связано с его политической активностью, то она не имеет отношения к "Справедливой России".
Вывеска на здании салона автодилера Рольф на улице Обручева в Москве.
Вчера, 15:55
СК сообщил подробности расследования в отношении руководства "Рольфа"
673012
Обсудить 2
Сергей ПетровРольфГосдума РФПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Восемь человек госпитализировали после авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии
РИА
Новости
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Китай поддержал проведение нового саммита КНДР и США
Cалон автодилера Рольф на улице Обручева в Москве
СК заподозрил владельца "Рольфа" в выводе четырех млрд рублей за границу
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
В МИД прокомментировали вопрос о задолженности России перед ПАСЕ
Лента
новостей
Вывеска на здании салона автодилера Рольф на улице Обручева в Москве.
СК сообщил подробности расследования в отношении руководства "Рольфа"
Основатель "Рольфа" связал обыски в компании со своей политической позицией
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на брифинге в Москве. 23 марта 2018
Россия призвала Афганистан и международную коалицию усилить борьбу с ИГ*
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
Основатель "Рольфа" заявил, что не собирается возвращаться в Россию
В Пентагоне рассказали о вариантах защиты от российских крылатых ракет
Владелец и основатель группы компаний Рольф Сергей Петров
СК возбудил дело против основателя "Рольфа"
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния