В Госдуме прокомментировали политическую деятельность основателя "Рольфа"

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Основатель группы компаний "Рольф" Сергей Петров никогда не состоял в "Справедливой России", а его политическая деятельность не связана с партией, сообщил первый замглавы фракции Михаил Емельянов.

Ранее в четверг сам "Рольф" сообщил о следственных действиях в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге. По заявлению компании, СК РФ мешает ее работе, блокирует доступ к рабочим местам и телефонам, создает неудобства для клиентов. Позднее "Рольф" уточнил, что его салоны, несмотря на обыски, работают штатно. При этом сам Петров связал обыски в компании со своей политической позицией либо с попыткой рейдерского захвата. Об этом он рассказал он в беседе с Forbes.

Позднее Следственный комитет России возбудил в отношении Петрова и ряда руководителей "Рольфа" уголовное дело о махинациях с валютой. Следствие считает, что подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам. Статья предполагает до десяти лет колонии.

"Он (Петров) был депутатом от нашей фракции в прошлом созыве, но в новом созыве отказался баллотироваться, и с тех пор связь фракция с ним не поддерживает", - сказал Емельянов РИА Новости.