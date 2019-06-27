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РИА Новости

Китай поддержал проведение нового саммита КНДР и США

Вчера, 16:09
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китай поддерживает проведение нового саммита лидеров США и Северной Кореи, надеется, что стороны смогут добиться прогресса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Осаке в преддверии саммита G20.

"Китайская сторона поддерживает проведение очередного саммита лидеров США и КНДР, надеемся, что стороны проявят гибкость и добьются прогресса в диалоге", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение КНР.

Он подчеркнул, что все стороны должны твердо придерживаться курса по денуклеаризации, но в то же время необходимо учитывать закономерную обеспокоенность северокорейской стороны и соответствующим образом на нее реагировать.
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Мун Чжэ Ин, в свою очередь, отметил, что недавний визит председателя КНР в Пхеньян сыграл важную роль в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, и Сеул высоко это ценит.
"Сеул продолжит прикладывать усилия для улучшения отношений между Севером и Югом, мы готовы укреплять наше сотрудничество с китайской стороной, а также вносить вклад в реализацию цели по осуществлению денуклеаризации и достижению долговременного мира и стабильности на Корейском полуострове", - заявил президент Южной Кореи.
В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. С тех пор регулярные контакты сторон были приостановлены. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган 19 июня выразил надежду на их скорое возобновление, признав, что стороны до сих пор не договорились даже о том, что именно понимать под денуклеаризацией.
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