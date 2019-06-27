Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T16:17Z
https://ria.ru/20190627/1555977640.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Эксперты сделали прогноз о будущих вызовах в информационной сфере

Вчера, 16:01
703
ЛОНДОН, 27 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Соблюдение баланса между национальными интересами и использованием глобальных технических разработок в информационной и коммуникационной сферах станет еще более сложной задачей для властей стран мира, говорится в докладе британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).
Эксперты института проанализировали принятую британским правительством в 2016 году киберстратегию, оценили существующие угрозы и сделали прогноз о будущих вызовах, которые необходимо учесть при составлении новой стратегии к 2021 году.
"Противоречия между глобальным техническим рынком и интересами национальной безопасности будут и далее. В цифровом мире правительствам придется смириться с последствиями того, что интернет-технологии разрабатываются, производятся и, в некоторых случаях, управляются иностранными организациями, над которыми есть лишь небольшой контроль. В некоторых случаях такие организации могут быть тесно связаны с потенциально враждебными странами. И это не только Китай", - говорится в докладе.
Эксперты напоминают о ситуации вокруг китайской компании Huawei, внесенной властями США в черный список.
Кибербезопасность
21 января, 08:00
Новая киберстратегия США: о мировом господстве прямым текстом
"Сложившиеся противоречия вокруг Huawei и оборудования для сетей 5G на самом деле существенно шире, чем проблема одной компании или одной технологии. Интернет вещей будет состоять из огромного количества компонентов, производимых в разных странах и поставляемых через сложные цепочки. Одним риском является плохое проектирование таких продуктов производителями, другим – намеренное манипулирование государствами этими технологиями для скрытого сбора информации или проведения кибератак. Правительствам придется серьезно изучить вопрос о том, что они могут сделать, чтобы убедиться в безопасности критических компонентов (систем и инфраструктуры)", - говорится в документе.
Авторы доклада отмечают и угрозу роста прямых кибератак на частных лиц по мере более широкого распространения интернета вещей.
Эксперты видят частичное решение проблемы в пересмотре подхода к проектированию новых технологий и систем.
"При лучшем варианте развития событий, в будущем разработчики могут повысить фактор кибербезопасности уже в процессе создания программного обеспечения и призвать международное сообщество бороться с некачественными программами. В этом случае могут быть достигнуты положительные результаты в целом спектре сфер, улучшено разделение сетей и созданы механизмы для изоляции возникающих угроз. Если все это будет сделано, то акцент в новой стратегии по кибербезопасности сместится с борьбы с единичными и мелкими атаками на противодействие враждебным государствам и организованным группировкам. Без этого Британия продолжит сталкиваться с множеством системных киберугроз", - говорится в докладе.
Павильон компании Huawei
26 июня, 09:58
Эксперт о торговле компаний США с Huawei: началось смягчениеКомпании из США нашли способ обойти запрет на торговлю с китайской компанией Huawei, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал эксперт Валерий Вайсберг.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов. Вашингтон также последовательно уговаривает европейских партнеров отказаться от сотрудничества с Huawei.
200101
Обсудить 1
GoogleHuawei TechnologiesТехнологииБезопасность
Рекомендуем
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik
В Германии Sputnik и RT назвали главными инструментами влияния России
РИА
Новости
Cалон автодилера Рольф на улице Обручева в Москве
СК заподозрил владельца "Рольфа" в выводе четырех млрд рублей за границу
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный во время встречи. 27 июня 2019
Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества с Молдавией
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия приветствует договоренность о передаче ДНР и ЛНР пленных Киеву
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал продление экономических санкций ЕС против России
В Госдуму внесли проект, разрешающий силовикам уничтожать дроны-нарушители
Британская актриса Хелена Бонэм Картер в Лондоне, 2012 год
Хелена Бонэм Картер исполнит роль матери Шерлока Холмса
Вывеска на здании салона автодилера Рольф на улице Обручева в Москве.
СК сообщил подробности расследования в отношении руководства "Рольфа"
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Суд оставил в СИЗО аспиранта МГУ, подозреваемого в изготовлении взрывчатки
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на брифинге в Москве. 23 марта 2018
Россия призвала Афганистан и международную коалицию усилить борьбу с ИГ*
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
НАТО рассчитывает на "прогресс" по С-400 после встречи Трампа и Эрдогана
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Кувейт выступил за продление соглашения ОПЕК+ до конца 2019 года
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Китай поддержал проведение нового саммита КНДР и США
В Госдуме прокомментировали политическую деятельность основателя "Рольфа"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния