Эксперты сделали прогноз о будущих вызовах в информационной сфере

ЛОНДОН, 27 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Соблюдение баланса между национальными интересами и использованием глобальных технических разработок в информационной и коммуникационной сферах станет еще более сложной задачей для властей стран мира, говорится в докладе британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Эксперты института проанализировали принятую британским правительством в 2016 году киберстратегию, оценили существующие угрозы и сделали прогноз о будущих вызовах, которые необходимо учесть при составлении новой стратегии к 2021 году.

"Противоречия между глобальным техническим рынком и интересами национальной безопасности будут и далее. В цифровом мире правительствам придется смириться с последствиями того, что интернет-технологии разрабатываются, производятся и, в некоторых случаях, управляются иностранными организациями, над которыми есть лишь небольшой контроль. В некоторых случаях такие организации могут быть тесно связаны с потенциально враждебными странами. И это не только Китай", - говорится в докладе.

Эксперты напоминают о ситуации вокруг китайской компании Huawei, внесенной властями США в черный список.

"Сложившиеся противоречия вокруг Huawei и оборудования для сетей 5G на самом деле существенно шире, чем проблема одной компании или одной технологии. Интернет вещей будет состоять из огромного количества компонентов, производимых в разных странах и поставляемых через сложные цепочки. Одним риском является плохое проектирование таких продуктов производителями, другим – намеренное манипулирование государствами этими технологиями для скрытого сбора информации или проведения кибератак. Правительствам придется серьезно изучить вопрос о том, что они могут сделать, чтобы убедиться в безопасности критических компонентов (систем и инфраструктуры)", - говорится в документе.

Авторы доклада отмечают и угрозу роста прямых кибератак на частных лиц по мере более широкого распространения интернета вещей.

Эксперты видят частичное решение проблемы в пересмотре подхода к проектированию новых технологий и систем.

"При лучшем варианте развития событий, в будущем разработчики могут повысить фактор кибербезопасности уже в процессе создания программного обеспечения и призвать международное сообщество бороться с некачественными программами. В этом случае могут быть достигнуты положительные результаты в целом спектре сфер, улучшено разделение сетей и созданы механизмы для изоляции возникающих угроз. Если все это будет сделано, то акцент в новой стратегии по кибербезопасности сместится с борьбы с единичными и мелкими атаками на противодействие враждебным государствам и организованным группировкам. Без этого Британия продолжит сталкиваться с множеством системных киберугроз", - говорится в докладе.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.