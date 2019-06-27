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РИА Новости

В Госдуму внесли проект, разрешающий силовикам уничтожать дроны-нарушители

Вчера, 15:56
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы вместе с главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесли обновленный законопроект, разрешающий силовикам уничтожать незаконно используемые беспилотники, сообщила пресс-служба комитета.
Законопроект, разрешающий ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать незаконно используемые беспилотники, был внесен в Госдуму в январе этого года, однако перед первым чтением комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции принял решение о доработке. Как пояснил журналистам один из авторов инициативы Александр Хинштейн, проект будет доработан в части пресечения нелегального использования беспилотников в воде.
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Как пояснили в пресс-службе комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, законопроектом предполагается устранить пробелы в действующем законодательстве, четко определив соответствующие полномочия ФСО, Росгвардии, МВД, ФСБ и СВР по пресечению использования БПЛА в противоправных целях.
"Цель законопроекта - дать правоохранительным органам возможность определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения. В крайнем случае, если дрон создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, они получат право пресекать полет беспилотного летательного аппарата", - заявил глава комитета Василий Пискарев.
Законопроект вносит изменения в статью 18 Воздушного кодекса, определяющие круг государственных органов, которые могут контролировать соблюдение правил использования воздушного пространства в части выявления воздушных судов-нарушителей.
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