МИД осудил попытки совершить госпереворот в Венесуэле

Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. Архивное фото

Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Попытка госпереворота в Венесуэле не способствует процессу урегулирования кризиса в стране, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

Как рассказал министр связи и информации Хорхе Родригес, 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили намеревалась организовать переворот и убийство президента Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. По словам Родригеса, путчисты якобы хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.

"Обратили внимание на информацию об очередной попытке госпереворота, готовившейся против президента Мадуро и его ближайшего окружения, а также планах по организации новых подрывных действий, направленных на дополнительную дестабилизацию обстановки в стране. Хорошо, что правоохранительным органам Венесуэлы удалось их вовремя пресечь", - заявил Кожин на брифинге в четверг.

По его словам, "такие агрессивные намерения не способствуют поиску путей из кризиса, который сейчас идет в рамках диалога между правительством и оппозицией при добрых услугах Норвегии". "Хотел бы подчеркнуть нашу полную поддержку этому процессу и призвать всех не навязывать участникам и организаторам переговоров своей точки зрения и некие условия, якобы ведущие к неким решениям", - добавил дипломат.

Кожин подчеркнул, что сами венесуэльцы должны найти выход из кризиса без вмешательства извне.

"В этом контексте не можем согласиться со спецпредставителем США по Венесуэле (Эллиотом) Абрамсом. На столе могут быть все опции, кроме одной - военной", - заявил представитель МИД.