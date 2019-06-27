Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T15:46Z
https://ria.ru/20190627/1555976856.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155323/55/1553235523_0:213:3072:1940_1036x0_80_0_0_26b3486f5d3bea9cf07d5be1a671d75a.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

МИД осудил попытки совершить госпереворот в Венесуэле

Вчера, 15:46
306
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Попытка госпереворота в Венесуэле не способствует процессу урегулирования кризиса в стране, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
Как рассказал министр связи и информации Хорхе Родригес, 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили намеревалась организовать переворот и убийство президента Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. По словам Родригеса, путчисты якобы хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.
Венесуэла
Вчера, 03:04
В Венесуэле назвали Россию в числе новых ориентиров в дипотношениях страны
"Обратили внимание на информацию об очередной попытке госпереворота, готовившейся против президента Мадуро и его ближайшего окружения, а также планах по организации новых подрывных действий, направленных на дополнительную дестабилизацию обстановки в стране. Хорошо, что правоохранительным органам Венесуэлы удалось их вовремя пресечь", - заявил Кожин на брифинге в четверг.
По его словам, "такие агрессивные намерения не способствуют поиску путей из кризиса, который сейчас идет в рамках диалога между правительством и оппозицией при добрых услугах Норвегии". "Хотел бы подчеркнуть нашу полную поддержку этому процессу и призвать всех не навязывать участникам и организаторам переговоров своей точки зрения и некие условия, якобы ведущие к неким решениям", - добавил дипломат.
Здание Капитолия в Вашингтоне
21 мая, 08:00
Вашингтону предлагают обменять Украину на Венесуэлу
Кожин подчеркнул, что сами венесуэльцы должны найти выход из кризиса без вмешательства извне.
"В этом контексте не можем согласиться со спецпредставителем США по Венесуэле (Эллиотом) Абрамсом. На столе могут быть все опции, кроме одной - военной", - заявил представитель МИД.
Он призвал венесуэльцев продолжать искать решение кризиса через диалог без ультиматумов и предварительных условий.
800000
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроМИД РФВенесуэлаРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал наказать причастных к хищениям в ВПК
РИА
Новости
Здание Государственной Думы РФ
Госдума определила приоритетные для себя законопроекты
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук: Зеленский не знал о подготовке передачи пленных из Донбасса
"Единая Россия" разберется в скандальной ситуации с мордовским депутатом
Лента
новостей
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук считает, что Украине нужно принять закон о референдуме
Новый президент Туниса Бежи Каид эс-Себси
Президент Туниса попал в больницу
Вид на Гурзуф
В Крыму призвали не верить сообщениям о высоких ценах на отдых
Высший пилотаж: авиашоу на форуме Армия-2019
Высший пилотаж: авиашоу на форуме "Армия-2019"
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал продление экономических санкций ЕС против России
Монумент Независимости Украины в Киеве
Пользователи Сети предложили новые места для столицы Украины
Кувейт выступил за продление соглашения ОПЕК+ до конца 2019 года
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной фильму Брат-3
Съемки фильма "Брат-3" шоумена Стаса Барецкого начнутся в июле
Дмитрий Разумков
Глава партии Зеленского назвал Минские соглашения неэффективными
Ситуация в Венесуэле
В Венесуэле задержали всех причастных к последней попытке госпереворота
Вывеска на здании салона автодилера Рольф на улице Обручева в Москве.
СК сообщил подробности расследования в отношении руководства "Рольфа"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния