Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T15:46Z
https://ria.ru/20190627/1555976844.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

"Единая Россия" разберется в скандальной ситуации с мордовским депутатом

Вчера, 15:46
620
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Мордовии намерено разобраться в скандальной ситуации с участием депутата Старошайговского района Татьяны Шишкановой, которая грубо ответила местному жителю, пришедшему к ней с резолюцией народного схода.
Как сообщает местное издание "Столица С", скандал разгорелся после того, как местный житель Петр Анисимов попытался передать Шишкановой решение собрания граждан. В ответ слуга народа посоветовала избирателю "засунуть" его в место, не предполагающее дальнейшую работу с документом. Это высказывание есть на опубликованной изданием аудиозаписи разговора.
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
26 июня, 20:33
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
"Мы будем тщательным образом разбираться в сложившейся ситуации и дадим произошедшему объективную оценку. Считаю недопустимым любому человеку, независимо от политических взглядов, допускать неприличные высказывания в адрес граждан. В декабре 2018 года на съезде партии были приняты этические нормы поведения членов партии, мы следуем им и будем делать выводы в соответствии с этим документом", - цитирует пресс-служба мордовского отделения ЕР слова руководителя регионального исполкома Станислава Тиньгаева.
16212114
Обсудить 1
Единая РоссияМордовияПолитика
Рекомендуем
Новый президент Туниса Бежи Каид эс-Себси
Президент Туниса попал в больницу
РИА
Новости
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук считает, что Украине нужно принять закон о референдуме
Владелец и основатель группы компаний Рольф Сергей Петров
СК возбудил дело против основателя "Рольфа"
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
МИД осудил попытки совершить госпереворот в Венесуэле
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
Госдума определила приоритетные для себя законопроекты
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал наказать причастных к хищениям в ВПК
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук: Зеленский не знал о подготовке передачи пленных из Донбасса
В Госдуме прокомментировали политическую деятельность основателя "Рольфа"
Вывеска на здании салона автодилера Рольф на улице Обручева в Москве.
СК сообщил подробности расследования в отношении руководства "Рольфа"
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной фильму Брат-3
Съемки фильма "Брат-3" шоумена Стаса Барецкого начнутся в июле
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Основатель "Рольфа" связал обыски в компании со своей политической позицией
СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Вид на Гурзуф
В Крыму призвали не верить сообщениям о высоких ценах на отдых
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния