"Единая Россия" разберется в скандальной ситуации с мордовским депутатом

"Мы будем тщательным образом разбираться в сложившейся ситуации и дадим произошедшему объективную оценку. Считаю недопустимым любому человеку, независимо от политических взглядов, допускать неприличные высказывания в адрес граждан. В декабре 2018 года на съезде партии были приняты этические нормы поведения членов партии, мы следуем им и будем делать выводы в соответствии с этим документом", - цитирует пресс-служба мордовского отделения ЕР слова руководителя регионального исполкома Станислава Тиньгаева.