"Единая Россия" разберется в скандальной ситуации с мордовским депутатом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Мордовии намерено разобраться в скандальной ситуации с участием депутата Старошайговского района Татьяны Шишкановой, которая грубо ответила местному жителю, пришедшему к ней с резолюцией народного схода.
Как сообщает местное издание "Столица С", скандал разгорелся после того, как местный житель Петр Анисимов попытался передать Шишкановой решение собрания граждан. В ответ слуга народа посоветовала избирателю "засунуть" его в место, не предполагающее дальнейшую работу с документом. Это высказывание есть на опубликованной изданием аудиозаписи разговора.
"Мы будем тщательным образом разбираться в сложившейся ситуации и дадим произошедшему объективную оценку. Считаю недопустимым любому человеку, независимо от политических взглядов, допускать неприличные высказывания в адрес граждан. В декабре 2018 года на съезде партии были приняты этические нормы поведения членов партии, мы следуем им и будем делать выводы в соответствии с этим документом", - цитирует пресс-служба мордовского отделения ЕР слова руководителя регионального исполкома Станислава Тиньгаева.