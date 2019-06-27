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РИА Новости
Война в Сирии

Более 330 тысяч человек стали беженцами после эскалации конфликта в Идлибе

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 330 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации боевых действий на северо-западе Сирии, заявила советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по САР Наджат Рошди.
По словам Рошди, "в зоне деэскалации на северо-западе Сирии неприемлемый уровень насилия продолжает сказываться на мирном населении, гуманитарных работниках и гражданской инфраструктуре".
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"Более 300 мирных жителей были убиты, в том числе много женщин и детей...С момента обострения боевых действий около 330 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Люди постоянно переезжают в поисках безопасного места. Мы получили сообщения о том, что некоторые люди вынуждены были покидать свои дома в среднем пять раз с начала конфликта, некоторые - более 10 раз", - говорится в заявлении Рошди.
Рошди также призвала стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить безопасность мирного населения.
"Необходимо принять меры для обеспечения защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры в разгар военного конфликта... Универсальные принципы и ценности должны преобладать, когда на карту поставлено так много невинных жизней. На всех сторонах конфликта лежит международно-правовое обязательство уважать международное гуманитарное право", - отметила Рошди.
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Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему не контролируется властями Сирии, при этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
Для вывода жителей из Идлибской зоны деэскалации развернуто два пункта пропуска. Ожидается, что зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тысяч человек. В сирийских провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них уже подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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