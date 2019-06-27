Столтенберг заявил о стремлении НАТО к снижению эскалации вокруг Ирана

БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. США на министерских переговорах НАТО в Брюсселе дали понять, что не хотят войны из-за ситуации вокруг Ирана, союзники выступают за снижение эскалации во избежание конфликта, однако согласны с мнением, что Тегеран не должен иметь возможность разрабатывать ядерное оружие, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Важным является то, что США ясно заявили, что они не хотят войны с Ираном. НАТО приветствует заявление США о готовности вести переговоры с Ираном без каких-либо предварительных условий", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам министерских переговоров.

При этом он отметил, что "все союзники согласились с мнением, что Иран не должен иметь возможность разрабатывать ядерное оружие".

"Общий фокус дискуссий заключался в том, что нужно найти способы снизить напряженность. Первый шаг - это переговоры между Ираном и США, важно, что США предложили такие переговоры", - сказал генсек.