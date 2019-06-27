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РИА Новости

Столтенберг заявил о стремлении НАТО к снижению эскалации вокруг Ирана

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. США на министерских переговорах НАТО в Брюсселе дали понять, что не хотят войны из-за ситуации вокруг Ирана, союзники выступают за снижение эскалации во избежание конфликта, однако согласны с мнением, что Тегеран не должен иметь возможность разрабатывать ядерное оружие, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Важным является то, что США ясно заявили, что они не хотят войны с Ираном. НАТО приветствует заявление США о готовности вести переговоры с Ираном без каких-либо предварительных условий", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам министерских переговоров.
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При этом он отметил, что "все союзники согласились с мнением, что Иран не должен иметь возможность разрабатывать ядерное оружие".
"Общий фокус дискуссий заключался в том, что нужно найти способы снизить напряженность. Первый шаг - это переговоры между Ираном и США, важно, что США предложили такие переговоры", - сказал генсек.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
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НАТОЙенс СтолтенбергИранСШАВ мире
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