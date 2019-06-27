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РИА Новости
Ситуация в Судане

МИД России назвал попытки повлиять на ситуацию в Судане контрпродуктивными

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москва считает контрпродуктивными попытки оказать влияние на ситуацию в Судане извне, вмешательство во внутренние дела страны неприемлемо, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.
"Решение внутрисуданских проблем является делом самих суданцев. Внешнее давление, попытки шантажа, ультиматумы и другие формы грубого вмешательства во внутренние дела этого государства считаем неприемлемыми и контрпродуктивными, способными спровоцировать ужесточение позиций сторон и обострения внутриполитического конфликта в Судане", - сообщил Кожин во время брифинга.
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Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
В 2009 году суданский президент Омар аль-Башир стал первым в истории действующим главой государства, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд. Он разыскивается МУС по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году.
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