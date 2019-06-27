МИД России назвал попытки повлиять на ситуацию в Судане контрпродуктивными

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москва считает контрпродуктивными попытки оказать влияние на ситуацию в Судане извне, вмешательство во внутренние дела страны неприемлемо, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

"Решение внутрисуданских проблем является делом самих суданцев. Внешнее давление, попытки шантажа, ультиматумы и другие формы грубого вмешательства во внутренние дела этого государства считаем неприемлемыми и контрпродуктивными, способными спровоцировать ужесточение позиций сторон и обострения внутриполитического конфликта в Судане", - сообщил Кожин во время брифинга.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.