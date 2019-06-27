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РИА Новости

Кисляк рассказал о встрече с главой ПАСЕ

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Сергей Кисляк
Сергей Кисляк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Кисляк. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Замглавы делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк назвал первую встречу делегации с главой ассамблеи Лилиан Мори Паскье разумной и лишенной всякого драматизма и отметил, что на ней обсуждались "ежедневные, нормальные" вопросы работы организации.
"Мне она показалась очень спокойной, разумной, нацеленной на то, чтобы возвращение России в Совет Европы обеспечило большую эффективность организации", - заявил РИА Новости Кисляк, говоря о встрече.
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Он отметил, что интерес в этом есть и у российской стороны, и у руководства ПАСЕ.
Собеседник агентства также сообщил, что на встрече "обсуждали вопросы работы организации, совершенно нормальные, ежедневные, никакого драматизма".
"Не ищете в каждом контакте какой-нибудь новой драмы. Мы пришли сюда работать, мы будем работать, и наши коллеги тоже настроены на работу",- заключил он.
В свою очередь глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой в беседе с РИА Новости назвал встречу конструктивной.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
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Сергей КислякЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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