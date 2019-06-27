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РИА Новости

Суд в ДНР приговорил жительницу республики к 12 годам тюрьмы за шпионаж

Вчера, 15:28
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил жительницу ДНР к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.
По информации ведомства, подозреваемая, выехав на подконтрольную Киеву территорию в 2015 году, передала сотрудникам СБ Украины данные о местонахождении военных объектов ДНР. Кроме того, она "размещала в социальных сетях фотографии с агитационными материалами против территориальной целостности" республики.
"За осуществление шпионажа и экстремистской деятельности гражданка приговорена к лишению свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
Молоток судьи
31 мая, 17:34
Суд в ДНР приговорил жителя Донбасса к 10,5 года тюрьмы за шпионаж
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