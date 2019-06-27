Суд в ДНР приговорил жительницу республики к 12 годам тюрьмы за шпионаж

ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил жительницу ДНР к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.

По информации ведомства, подозреваемая, выехав на подконтрольную Киеву территорию в 2015 году, передала сотрудникам СБ Украины данные о местонахождении военных объектов ДНР. Кроме того, она "размещала в социальных сетях фотографии с агитационными материалами против территориальной целостности" республики.