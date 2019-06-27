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РИА Новости

НАТО одобрила первую в своей истории политику безопасности в космосе

Вчера, 15:27
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© Sgt. Kirstin MerrimarahajaraВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
© Sgt. Kirstin Merrimarahajara
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Страны НАТО утвердили первую в своей истории концепцию политики в сфере космоса, но речь не идет о его милитаризации, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы сделали еще один важный шаг в адаптации НАТО, утвердив новую всеобъемлющую космическую политику. Космос имеет важное значение для обороны и сдерживания", - сказал он.
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По его словам, политика охватывает вопросы от спутниковой связи до обнаружения пусков ракет.
"Наша новая политика будет определять наш подход к космосу, возможностям и вызовам. Речь идет не о милитаризации космоса. Но НАТО может играть важную роль в качестве форума для обмена информацией, повышения оперативной совместимости", - сообщил он.
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