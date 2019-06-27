НАТО одобрила первую в своей истории политику безопасности в космосе

БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Страны НАТО утвердили первую в своей истории концепцию политики в сфере космоса, но речь не идет о его милитаризации, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы сделали еще один важный шаг в адаптации НАТО, утвердив новую всеобъемлющую космическую политику. Космос имеет важное значение для обороны и сдерживания", - сказал он.

По его словам, политика охватывает вопросы от спутниковой связи до обнаружения пусков ракет.