В НАТО выступают за снижение напряженности вокруг Ирана, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Участники министерских переговоров стран НАТО были проинформированы американской стороной о ситуации вокруг Ирана, общей тональностью обсуждения стала необходимость снижать напряженность, сказал в четверг журналистам дипломатический источник на полях встречи.

В переговорах министров обороны стран НАТО принимает участие и.о. главы Пентагона Марк Эспер.

"Новый исполняющий обязанности главы Пентагона проинформировал участников министерского совещания по ситуации вокруг Ирана. Общая тональность обсуждения иранской тематики состояла в том, что необходимо снижать напряженность", - сказал источник.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга.