Лесопарковые зеленые пояса появятся в городах Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизово будут созданы защищенные от вырубки зеленые зоны, депутаты Законодательного собрания края поддержали соответствующую инициативу общественности, внеся поправки в закон об охране окружающей среды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого парламента.

Он пояснил, что поправки позволят депутатам принимать решение о создании лесопаркового зеленого пояса и его площади, а также определить орган в правительстве Камчатского края, который будет заниматься установлением границ и созданием этой зоны.

"Региональное отделение ОНФ уже предлагает включить в будущий зеленый пояс Петропавловска территории сопки Никольской, городских водоемов и рощ", - сказал спикер краевого парламента Валерий Раенко.