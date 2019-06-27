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РИА Новости
Камчатский край

Лесопарковые зеленые пояса появятся в городах Камчатки

Вчера, 15:25
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизово будут созданы защищенные от вырубки зеленые зоны, депутаты Законодательного собрания края поддержали соответствующую инициативу общественности, внеся поправки в закон об охране окружающей среды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого парламента.
Он пояснил, что поправки позволят депутатам принимать решение о создании лесопаркового зеленого пояса и его площади, а также определить орган в правительстве Камчатского края, который будет заниматься установлением границ и созданием этой зоны.
"Региональное отделение ОНФ уже предлагает включить в будущий зеленый пояс Петропавловска территории сопки Никольской, городских водоемов и рощ", - сказал спикер краевого парламента Валерий Раенко.
Зона с ограниченным режимом хозяйственной деятельности создается, чтобы защитить от вырубки рощи и лесные насаждения внутри городов и вокруг них.
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
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Камчатский крайПетропавловск-Камчатский
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