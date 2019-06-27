Россия ратифицировала протокол о союзничестве и интеграции с Южной Осетией

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Государственная дума на заседании в четверг ратифицировала протокол к договору между РФ и Южной Осетией о союзничестве и интеграции, по которому снимаются ограничения по срокам пребывания граждан на территории двух государств.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в апреле этого года
"Предлагается ратифицировать Протокол о внесении изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, подписанный в городе Москве 9 ноября 2018 года", - говорится в пояснительной записке к документу.
Как отмечается, протокол предусматривает "возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством каждой из договаривающихся сторон".
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Сообщается, что реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между РФ и Южной Осетией.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.