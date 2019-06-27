Россия ратифицировала протокол о союзничестве и интеграции с Южной Осетией

Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи. 24 августа 2018

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Государственная дума на заседании в четверг ратифицировала протокол к договору между РФ и Южной Осетией о союзничестве и интеграции, по которому снимаются ограничения по срокам пребывания граждан на территории двух государств.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в апреле этого года

"Предлагается ратифицировать Протокол о внесении изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, подписанный в городе Москве 9 ноября 2018 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, протокол предусматривает "возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством каждой из договаривающихся сторон".

Сообщается, что реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между РФ и Южной Осетией.