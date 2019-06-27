Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T15:22Z
https://ria.ru/20190627/1555975637.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152716/36/1527163672_0:0:3010:1693_1036x0_80_0_0_017dac2700913814fdde4bf59dbaf9a1.jpg
РИА Новости

Россия ратифицировала протокол о союзничестве и интеграции с Южной Осетией

Вчера, 15:22
547
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи. 24 августа 2018
Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи. 24 августа 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Государственная дума на заседании в четверг ратифицировала протокол к договору между РФ и Южной Осетией о союзничестве и интеграции, по которому снимаются ограничения по срокам пребывания граждан на территории двух государств.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в апреле этого года
"Предлагается ратифицировать Протокол о внесении изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, подписанный в городе Москве 9 ноября 2018 года", - говорится в пояснительной записке к документу.
Как отмечается, протокол предусматривает "возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством каждой из договаривающихся сторон".
Побережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии
8 августа 2017, 16:15
Девять лет после войны: как изменились Абхазия и Южная Осетия
Сообщается, что реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между РФ и Южной Осетией.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
4100111
Обсудить 1
Госдума РФЮжная ОсетияПолитика
Рекомендуем
Сергей Кисляк
Кисляк рассказал о встрече с главой ПАСЕ
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия будет содействовать расследованию катастрофы MH17
Основатель "Рольфа" связал обыски в компании со своей политической позицией
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Лента
новостей
Леонид Пасечник
Глава ЛНР назвал имена пленных, которых передадут Киеву
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Правительство Эстонии не поддерживает идею выхода страны из ПАСЕ
Дмитрий Разумков
Глава партии Зеленского назвал Минские соглашения неэффективными
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Россия отметила важность уважительного отношения к ЕАЭС со стороны ЕС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин ответил на претензии Зеленского из-за ноты по украинским морякам
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко прокомментировал ухудшение состояния Меркель на встрече
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта Станица Луганская
Глава ЛНР сообщил о ходе разведения сил в Станице Луганской
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
Киев отказался обсуждать вопрос об освобождении моряков, заявила Захарова
Флаги России и ЕС
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Названы самые популярные в России виды компактного транспорта
03:45"Ликование" выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток попало на видео
03:39Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
Лента новостейМолния