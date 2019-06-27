Шесть жителей Тувы пойдут под суд за убийство семейной пары

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шести ранее судимых жителей Тувы, которые обвиняются в убийстве семейной пары в 2018 году и кражи у них более пяти миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению шести ранее судимых, в том числе неоднократно, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений жителей Улуг-Хемского района республики, в возрасте от 21 до 39 лет... Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Добавляется, что мужчины обвиняются по статьям "Разбой", "Убийство" и "Пособничество в убийстве".