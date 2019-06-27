Правительство Эстонии не поддерживает идею выхода страны из ПАСЕ

ТАЛЛИН, 27 июн - РИА Новости. Правительство Эстонии не поддерживает идею выхода страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил в четверг премьер-министр республики Юри Ратас.

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.

Премьер отметил, что решение ПАСЕ вызвало разочарование Эстонии. "Но на данный момент правительство не поддерживает идею о том, чтобы Эстония полностью ушла (из ПАСЕ - ред.) и прекратила диалог", - сказал Ратас на пресс-конференции правительства в Таллине.

Председатель Консервативной народной партии (EKRE) Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме ранее заявил, что Эстония "должна приостановить свое участие в ПАСЕ вместе с государствами Восточной Европы, делегации которых голосовали против возвращения России". По его словам, в такой ситуации следует укреплять связи с государствами, которые также выступают против возвращения делегации России в ПАСЕ, отмечает агентство Sputnik Эстония.