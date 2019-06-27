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РИА Новости

Правительство Эстонии не поддерживает идею выхода страны из ПАСЕ

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТАЛЛИН, 27 июн - РИА Новости. Правительство Эстонии не поддерживает идею выхода страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил в четверг премьер-министр республики Юри Ратас.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
Премьер отметил, что решение ПАСЕ вызвало разочарование Эстонии. "Но на данный момент правительство не поддерживает идею о том, чтобы Эстония полностью ушла (из ПАСЕ - ред.) и прекратила диалог", - сказал Ратас на пресс-конференции правительства в Таллине.
Председатель Консервативной народной партии (EKRE) Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме ранее заявил, что Эстония "должна приостановить свое участие в ПАСЕ вместе с государствами Восточной Европы, делегации которых голосовали против возвращения России". По его словам, в такой ситуации следует укреплять связи с государствами, которые также выступают против возвращения делегации России в ПАСЕ, отмечает агентство Sputnik Эстония.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
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