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РИА Новости

МИД анонсировал переговоры Лаврова с ирландским коллегой

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени 2 июля в Москве, сообщил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.
"Второго июля Москву с рабочим визитом планирует посетить вице-премьер, министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Ковени. Предстоящие российско-ирландские переговоры глав внешнеполитических ведомств станут первыми с декабря 2012 года", - заявил он.
"Предполагается обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-ирландских отношений, возможности активизации сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Имеется в виду также обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике", - добавил заместитель официального представителя МИД РФ.
Встреча министров планировалась еще в апреле, но из-за ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС визит был отложен.
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