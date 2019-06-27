МИД анонсировал переговоры Лаврова с ирландским коллегой

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени 2 июля в Москве, сообщил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

"Второго июля Москву с рабочим визитом планирует посетить вице-премьер, министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Ковени. Предстоящие российско-ирландские переговоры глав внешнеполитических ведомств станут первыми с декабря 2012 года", - заявил он.

"Предполагается обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-ирландских отношений, возможности активизации сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Имеется в виду также обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике", - добавил заместитель официального представителя МИД РФ.