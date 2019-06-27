Россия отметила важность уважительного отношения к ЕАЭС со стороны ЕС

Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Статс-секретарь – замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин в беседе со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Питером Бурианом подчеркнул важность уважительного отношения к процессам евразийской интеграции, сообщил МИД России.

В четверг дипломаты провели встречу, на которой обсудили ситуацию в Центральной Азии и обменялись мнениями о перспективах развития отношений России и ЕС с государствами региона.

"С российской стороны была подчеркнута важность бережного и уважительного отношения к реалиям, сложившимся в Центральной Азии, в том числе к динамично развивающимся процессам евразийской интеграции", - говорится в сообщении российского МИД.

Москва также выразила готовность к поиску точек соприкосновения с Евросоюзом в регионе.

В свою очередь Буриан изложил основные положения утвержденной недавно стратегии Евросоюза "ЕС и Центральная Азия: новые возможности для более крепкого партнерства".