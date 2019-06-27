Россия отметила важность уважительного отношения к ЕАЭС со стороны ЕС

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Статс-секретарь – замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин в беседе со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Питером Бурианом подчеркнул важность уважительного отношения к процессам евразийской интеграции, сообщил МИД России.
В четверг дипломаты провели встречу, на которой обсудили ситуацию в Центральной Азии и обменялись мнениями о перспективах развития отношений России и ЕС с государствами региона.
"С российской стороны была подчеркнута важность бережного и уважительного отношения к реалиям, сложившимся в Центральной Азии, в том числе к динамично развивающимся процессам евразийской интеграции", - говорится в сообщении российского МИД.
Москва также выразила готовность к поиску точек соприкосновения с Евросоюзом в регионе.
В свою очередь Буриан изложил основные положения утвержденной недавно стратегии Евросоюза "ЕС и Центральная Азия: новые возможности для более крепкого партнерства".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что на пути интеграции и взаимодействия ЕАЭС с Евросоюзом есть конкретные вещи, которые нужно преодолеть, например, технические регламенты, которые в двух объединениях различаются.