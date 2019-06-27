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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье введут новые тарифы на услуги ЖКХ

Вчера, 15:05
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДевушка оплачивает коммунальные платежи в банкомате Сбербанка
Девушка оплачивает коммунальные платежи в банкомате Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги введут в Московской области с 1 июля, сообщил телеканал "360".
Так, повысится стоимость газо- и водоснабжения и электроэнергии, а вот тарифы на вывоз мусора останутся прежними.
Плата за электроэнергию станет больше на 3,3% и составит 5,56 рубля за кВт•ч. Граждане, проживающие в сельской местности, будут платить 3,89 рубля за кВт•ч.
Стоимость эксплуатации газовой плиты вырастет до 65,6 рубля на человека. Это касается тех жителей региона, у которых есть центральное горячее водоснабжение. Для тех граждан, у которых в доме стоит газовый водонагреватель, цена за услугу составит 133,75 рубля на человека, что на 0,9 рубля больше, чем сейчас. Цена индивидуального газового отопления вырастет на 9 копеек – при расчетах по счетчикам жильцы будут платить 5,707 рубля за кубометр.
На питьевую воду и водоотведение тарифы в среднем вырастут на 4,5%, на горячую – на 3,4%. Стоимость тепловой энергии в среднем увеличится на 3,2%.
Отмечается, что во втором полугодии 2019 года не изменится стоимость коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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