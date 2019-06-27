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РИА Новости
Оренбургская область

Школу в оренбургском селе Трудовое отремонтируют к началу учебного года

Вчера, 14:58
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ОРЕНБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области Денис Паслер заверил, что школу в селе Трудовое, где обучаются 120 детей, отремонтируют к началу учебного года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Ремонт школе требуется, и он будет сделан к началу нового учебного года. В сентябре лично приеду, оценю результаты", - сказал Паслер во время визита в Трудовое.

Ранее с просьбой отремонтировать школу жители села обратились к президенту в ходе прямой линии. Врио главы Оренбуржья поручил администрации городского округа и региональному Минстрою подготовить в течение недели проектно-сметную документацию на проведение комплексного ремонта школы и планировку школьного двора. Главе Соль-Илецкого городского округа Алексею Кузьмину Паслер поручил взять под личный контроль выбор подрядчиков и ход работ по ремонту школы.
В пресс-службе уточнили, что в здании щколы заменят пол, окна, перекрытия, потолки, крышу, полностью обновят коммуникации, отремонтируют столовую, актовый и спортивный залы.
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В пресс-службе добавили, что в этом году на капитальный ремонт школ в бюджете области предусмотрено 783,1 миллиона рублей. На эти средства в первую очередь отремонтируют 24 школы, которые наиболее нуждаются в капитальном ремонте. График ремонта остальных школ на 2020-2022 годы будет сформирован этим летом.
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