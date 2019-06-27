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РИА Новости

ОП открыла горячую линию по нарушениям в сфере детского отдыха

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палатой РФ в Москве
Здание Общественной палатой РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ открыла горячую линию по мониторингу ситуации с детским отдыхом для оперативного реагирования на все негативные моменты и нарушения, сообщается на сайте ОП РФ.
"Лето - это время детских лагерей и турпоходов, дети и их родители могут столкнуться с разными ситуациями. Например, недавно был случай, когда родители купили путевки в детский лагерь "Горки", привезли туда детей, а на месте оказалось, что он закрыт. Могут быть и разные нарушения - в том числе связанные с мерами безопасности", - рассказала председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, слова которой приводятся на сайте.
"В случае поступления жалоб мы будем оперативно связываться с Роспотребнадзором, с другими ведомствами, а в случае необходимости - с руководством регионов с тем, чтобы оперативно решать все возникающие проблемы", - отметила Сутормина.
По словам общественницы, горячая линия также поможет в создании программы доступного и безопасного отдыха для детей.
По телефону: +7 (800) 737-77-66, а также при помощи электронной формы на сайте граждане смогут сообщать о любых нарушениях в сфере обеспечения детского отдыха.
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