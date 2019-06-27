В Словакии подтвердили ориентацию страны на ЕС и НАТО

ПРАГА, 27 июн – РИА Новости. Новый президент Словакии Зузана Чапутова, спикер национального парламента Андрей Данко и премьер Петер Пеллегрини подписали в четверг на Братиславском граде совместную декларацию, в которой подтвердили ориентацию республики во внешней политике на Евросоюз и НАТО, церемония транслировалась сетевыми ТВ-каналами.

"Мы считаем очень важным и абсолютно неизбежным, чтобы Словакия имела во внешнеполитических делах единую политику. Чтобы были отстранены сомнения в том, куда направлена наша внешняя политика и ее приоритеты. В интересах Словакии, чтобы мы дома и за рубежом говорили единым и понятным для всех языком", - заявила после подписания декларации Чапутова, которая в марте выиграла президентские выборы и 15 июня приступила к исполнению обязанностей главы государства.

В свою очередь, спикер парламента Данко, подтвердив направленность страны на Запад, заявил, что свет имеет четыре стороны, поэтому "диалог необходимо вести со всеми (партнерами)".

По словам премьера Пеллегрини, политикам необходимо постоянно обращать внимание сограждан на геополитическую принадлежность Словакии.