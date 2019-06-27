Суд вынес приговор виновнику ДТП в Воронежской области с двумя погибшими

ВОРОНЕЖ, 27 мар — РИА Новости. Суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя грузовика, столкнувшегося в Воронежской области с микроавтобусом из Азербайджана, в результате чего два человека погибли и семеро получили травмы, сообщает в четверг прокуратура области.
Микроавтобус Mercedes-Benz и фура Mercedes-Benz Actros столкнулись на 773-м километре трассы М4 "Дон" в Богучаровском районе Воронежской области утром 24 декабря 2018 года. По данным полиции, двое мужчин из микроавтобуса погибли, семеро, в том числе водитель, были доставлены в больницу. В частном микроавтобусе находились девять человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По данным полиции, водитель грузовика Mercedes с полуприцепом, 39-летний житель Ставропольского края, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, "не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося" микроавтобуса.
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"Богучарским районным судом с участием представителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении 39-летнего Леонида Широких", - говорится в сообщении. По данным суда, которые приводит прокуратура, грузовик ехал со скоростью, "превышающей установленные ограничения".
"Приговором суда Широких назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями и другими механическими транспортными средствами, на срок 2 года", - сообщает прокуратура.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.