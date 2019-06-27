Суд вынес приговор виновнику ДТП в Воронежской области с двумя погибшими

ВОРОНЕЖ, 27 мар — РИА Новости. Суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя грузовика, столкнувшегося в Воронежской области с микроавтобусом из Азербайджана, в результате чего два человека погибли и семеро получили травмы, сообщает в четверг прокуратура области.

Микроавтобус Mercedes-Benz и фура Mercedes-Benz Actros столкнулись на 773-м километре трассы М4 "Дон" в Богучаровском районе Воронежской области утром 24 декабря 2018 года. По данным полиции, двое мужчин из микроавтобуса погибли, семеро, в том числе водитель, были доставлены в больницу. В частном микроавтобусе находились девять человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По данным полиции, водитель грузовика Mercedes с полуприцепом, 39-летний житель Ставропольского края, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, "не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося" микроавтобуса.