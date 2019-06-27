Трутнев поручил аппарату полпредства в ДФО взять на контроль ЧП с Ан-24

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выразил соболезнования семьям погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Бурятии, призвал разобраться в ситуации, оказать помощь пострадавшим и поддержку близким жертв ЧП, сообщили в пресс-службе полпредства.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 31 пассажир, четверо госпитализированы. Возгорание потушено.

"Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение аппарату полномочного представителя держать ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.

Трутнев дал поручение руководству региона оказать поддержку семьям погибших и помощь пострадавшим.

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Компетентные органы и соответствующие службы должны тщательно разобраться в ситуации. Надо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись", – приводятся в сообщении слова полпреда.