Более 125 тысяч человек посетили форум "Армия-2019"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн – РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2019" посетило уже более 125 тысяч человек, сообщил журналистам в четверг начальник главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Андрей Гончаров.
Информация собрана за два дня работы форума. Сегодняшний день пока не учтен.
"По данным регистрационного сервиса 26 июня, площадки форума в парке "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино посетили 76 429 человек. Общее количество гостей и участников за два дня составило 125 851 человек", - сказал Гончаров.
Сегодня форум по-прежнему открыт только для специалистов, но с пятницы будет работать и на широкую публику.
Сегодня планируется провести 52 мероприятия научно-деловой программы, в том числе 36 круглых столов и четыре научно-технических конференции. Ожидается, что площадку посетит президент Владимир Путин.
Согласно оценкам Минобороны, в форуме примут участие около 400 представителей иностранных государств.
"Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.