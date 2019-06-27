Более 125 тысяч человек посетили форум "Армия-2019"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн – РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2019" посетило уже более 125 тысяч человек, сообщил журналистам в четверг начальник главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Андрей Гончаров.

Информация собрана за два дня работы форума. Сегодняшний день пока не учтен.

"По данным регистрационного сервиса 26 июня, площадки форума в парке "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино посетили 76 429 человек. Общее количество гостей и участников за два дня составило 125 851 человек", - сказал Гончаров.

Сегодня форум по-прежнему открыт только для специалистов, но с пятницы будет работать и на широкую публику.

Сегодня планируется провести 52 мероприятия научно-деловой программы, в том числе 36 круглых столов и четыре научно-технических конференции. Ожидается, что площадку посетит президент Владимир Путин.

Согласно оценкам Минобороны, в форуме примут участие около 400 представителей иностранных государств.