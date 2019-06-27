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РИА Новости

Более 125 тысяч человек посетили форум "Армия-2019"

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн – РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2019" посетило уже более 125 тысяч человек, сообщил журналистам в четверг начальник главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Андрей Гончаров.
Информация собрана за два дня работы форума. Сегодняшний день пока не учтен.
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"По данным регистрационного сервиса 26 июня, площадки форума в парке "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино посетили 76 429 человек. Общее количество гостей и участников за два дня составило 125 851 человек", - сказал Гончаров.
Сегодня форум по-прежнему открыт только для специалистов, но с пятницы будет работать и на широкую публику.
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Сегодня планируется провести 52 мероприятия научно-деловой программы, в том числе 36 круглых столов и четыре научно-технических конференции. Ожидается, что площадку посетит президент Владимир Путин.
Согласно оценкам Минобороны, в форуме примут участие около 400 представителей иностранных государств.
"Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
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Форум "Армия-2019"РоссияБезопасность
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