МИД Латвии назвал восстановление права голоса России в ПАСЕ неприемлемым

РИГА, 27 июн – РИА Новости. Восстановление права голоса России без каких-либо условий на Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) противоречит принципам и основным ценностям Совета Европы и серьёзно подрывает репутацию и дееспособность Совета Европы, говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства иностранных дел Латвии.

ПАСЕ проголосовало за восстановление права голоса России, которое было приостановлено после присоединения Крыма к РФ в 2014 году.

"Латвия не поддерживает восстановление права голоса России в ПАСЕ и будет продолжать проводить активные консультации и действовать, чтобы защитить международное право... Развитие событий и в Комитете министров Совета Европы в мае этого года в Хельсинки, и на проходящей в эти дни Парламентской Ассамблее Совета Европы неприемлемо", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.