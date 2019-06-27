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РИА Новости

МИД Латвии назвал восстановление права голоса России в ПАСЕ неприемлемым

Вчера, 13:59
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
РИГА, 27 июн – РИА Новости. Восстановление права голоса России без каких-либо условий на Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) противоречит принципам и основным ценностям Совета Европы и серьёзно подрывает репутацию и дееспособность Совета Европы, говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства иностранных дел Латвии.
ПАСЕ проголосовало за восстановление права голоса России, которое было приостановлено после присоединения Крыма к РФ в 2014 году.
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"Латвия не поддерживает восстановление права голоса России в ПАСЕ и будет продолжать проводить активные консультации и действовать, чтобы защитить международное право... Развитие событий и в Комитете министров Совета Европы в мае этого года в Хельсинки, и на проходящей в эти дни Парламентской Ассамблее Совета Европы неприемлемо", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. ПАСЕ в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
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