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РИА Новости
Оренбургская область

В Оренбуржье построят два молочных комплекса на 7 тысяч голов КРС

Вчера, 13:55
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ОРЕНБУРГ, 27 июн - РИА Новости. В Оренбургской области будут построены два молочных комплекса на 7 тысяч голов крупного рогатого скота, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
"В этом году приступят к строительству молочного комплекса в селе Новоборискино Северного района. Земельный участок под строительство комплекса уже оформлен в собственность. В перспективе – строительство такого же комплекса в Бугурусланском районе. На сегодняшний день ведутся переговоры по оформлению земли", - процитировали в пресс-службе руководителя крупнейшего в регионе производителя молочной продукции – агрохолдинга "ЭкоНива-АПК" Штефана Дюрра.
Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Оренбуржья Денис Паслер, власти региона оказывают поддержку инвестору в части решения земельного вопроса.
В пресс-службе сообщили, что дочерняя компания агрохолдинга ООО "Северная Нива" уже строит в Северном районе области молочный комплекс на 2,8 тысячи голов. Кроме того, готовится к сдаче третья очередь комплекса на тысячу голов дойного стада, в уже работающих корпусах которого содержатся более двух тысяч коров.
Открытие движения на участке автодороги Обход Оренбурга
24 июня, 16:09
На ремонт дорог в Оренбурге в этом году направлены около 2 млрд рублей
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Оренбургская областьДенис Паслер
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