В Оренбуржье построят два молочных комплекса на 7 тысяч голов КРС

ОРЕНБУРГ, 27 июн - РИА Новости. В Оренбургской области будут построены два молочных комплекса на 7 тысяч голов крупного рогатого скота, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"В этом году приступят к строительству молочного комплекса в селе Новоборискино Северного района. Земельный участок под строительство комплекса уже оформлен в собственность. В перспективе – строительство такого же комплекса в Бугурусланском районе. На сегодняшний день ведутся переговоры по оформлению земли", - процитировали в пресс-службе руководителя крупнейшего в регионе производителя молочной продукции – агрохолдинга "ЭкоНива-АПК" Штефана Дюрра.

Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Оренбуржья Денис Паслер, власти региона оказывают поддержку инвестору в части решения земельного вопроса.