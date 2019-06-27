В Подмосковье расширят налоговые льготы для участников инвестпроектов

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Московская областная дума внесла изменения в законодательство, в соответствии с которыми льготы по налогу на имущество организаций для участников региональных инвестиционных проектов будут распространяться также и на реконструируемое имущество, говорится в пресс-релизе министерства экономики и финансов Подмосковья.
"Изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действующие налоговые льготы будут распространены не только на имущество, созданное в рамках реализации проекта, но и на реконструируемое имущество. Изменения внесены в статью 26.21 "Льготы, предоставляемые участникам региональных инвестиционных проектов" закон Подмосковья "О льготном налогообложении в Московской области".
"В настоящее время… участники региональных инвестиционных проектов освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в течение четырех последовательных налоговых периодов в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в рамках реализации проекта. С пятого по седьмой периоды в отношении данного имущества действует пониженная налоговая ставка - 1,1%, если капитальные вложения по проекту составляют не менее 500 миллионов рублей", - сообщает ведомство.