В Подмосковье расширят налоговые льготы для участников инвестпроектов

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Московская областная дума внесла изменения в законодательство, в соответствии с которыми льготы по налогу на имущество организаций для участников региональных инвестиционных проектов будут распространяться также и на реконструируемое имущество, говорится в пресс-релизе министерства экономики и финансов Подмосковья.

"Изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующие налоговые льготы будут распространены не только на имущество, созданное в рамках реализации проекта, но и на реконструируемое имущество. Изменения внесены в статью 26.21 "Льготы, предоставляемые участникам региональных инвестиционных проектов" закон Подмосковья "О льготном налогообложении в Московской области".