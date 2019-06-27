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РИА Новости
Липецкая область

Липецкие МФЦ признаны лучшими в стране

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЖенщина оформляет документы в одном из МФЦ
Женщина оформляет документы в одном из МФЦ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЛИПЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Работа МФЦ Липецкой области в 2018 году признана лучшей в стране по итогам всероссийского конкурса, финал которого состоялся в Якутске; липчане стали призерами в главных номинациях: "Лучший МФЦ", "Лучший проект МФЦ" и "Лучшая практика по информатизации МФЦ", сообщили в пресс-службе администрации региона.
При оценке конкурсантов в номинации "Лучший МФЦ" комиссия учитывала доступность предоставляемых услуг и информации о них, эффективность обслуживания, удобные условия приема , возможность обратной связи и оценки качества обслуживания. Кроме того, учитывались результаты аудита работы офисов госуслуг, для чего проводились выездные проверки, контрольные закупки, опросы заявителей и мониторинги колл-центров.

"Успешный опыт МФЦ по обслуживанию липчан вполне можно использовать в ЖКХ и здравоохранении, поскольку здесь работа продолжает вызывать нарекания и потоки жалоб. Кроме того, центры "Мои документы" могут стать еще одной площадкой для аккумулирования жалоб граждан на работу разных ведомств и учреждений", - привели в пресс-службе комментарий главы Липецкой области Игоря Артамонова.

В номинации "Лучший проект МФЦ" Липецкая область вошла в пятёрку победителей с проектом формирования корпоративной культуры центров "Мои документы". В номинации "Лучшая практика по информатизации МФЦ" конкурсная комиссия отметила в работе липчан такие положительные моменты, как соответствие нормативно-правовой базе, количество предоставляемых с помощью АИС МФЦ услуг, интеграцию с федеральными и региональными информационными системами. Вместе с Липецкой областью отмечена работа МФЦ Воронежской и Ростовской областей.
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Как отметили в пресс-службе, сейчас через различные офисы МФЦ в области проходит от 250 до 400 человек в сутки. А всего в системе региональных МФЦ в 2018 году было рассмотрено 2,3 миллиона обращений граждан - на 100 тысяч больше, чем в 2017 году.
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