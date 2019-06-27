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РИА Новости

Слуцкий заявил, что Россия может выплатить взнос в СЕ до ноября

Вчера, 13:35
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россия может выплатить взнос в Совет Европы до председательства Грузии в КМСЕ ноябре 2019 года, сообщил РИА Новости замглавы делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
С ноября председательство в уставном органе Совета Европы - Комитете министров перейдёт от Франции к Грузии.
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
24 июня, 13:01
ПАСЕ проголосовала против обсуждения на сессии темы о российских взносах
Эксперты считают, что, в случае неуплаты взноса, грузинская сторона, известная, в том числе и в ПАСЕ, антироссийским настроением, может поднять вопрос о применении мер в отношении российской стороны. Россия два года назад приняла решение из-за позиции ПАСЕ приостановить часть своих выплат в бюджет Совета Европы. 30 июня этого года наступает двухгодичный срок после которого в отношении страны, не платящей взносы, Комитетом министров могут быть приняты меры.
"Это моя личная позиция, этот вопрос (взносы - ред.) будет решен положительно", - сказал Слуцкий, комментируя ситуацию.
Здание Государственной Думы в Москве
20 февраля, 16:56
Совет Госдумы решил не выплачивать взнос в ПАСЕ за 2019 год
При этом парламентарий не стал уточнять, по какой схеме, по его мнению, может быть выплачен взнос.
Он ответил утвердительно на вопрос, успеет ли Россия выплатить взнос до председательства Грузии в КМСЕ в ноябре.
"Ну, разумеется, успеем", - сказал Слуцкий.
"У нас нет задачи успевать или не успевать",- добавил он.
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1 февраля, 21:15
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