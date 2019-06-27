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РИА Новости

"Калашников" создаст гражданскую версию десантного катера БК-16

Вчера, 13:34
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© Фото : АО "Концерн "Калашников"Скоростной транспортно-десантный катер БК-16
Скоростной транспортно-десантный катер БК-16
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Скоростной транспортно-десантный катер БК-16 . Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 27 июн - РИА Новости. Группа компаний "Калашников" создаст гражданскую версию десантного катера БК-16, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
"Планируем создать гражданскую версию данного катера, которая, как ожидается, будет востребована на рынке", - сказали в "Калашникове".
Там пояснили, что в результате этой работы должна быть создана скоростная моторная яхта с интерьером по желанию заказчика, которая сохранит возможность выхода на необорудованный берег с использованием аппарели, что будет ее конкурентным преимуществом в сравнении с аналогами на рынке.
БК-16 предназначен для проведения операций в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, борьбы с пиратством и терроризмом.
В настоящее время катер поставляется почти во все силовые ведомства России, а также крайне востребован среди иностранных заказчиков, количество произведенных и строящихся катеров превышает 30 единиц.
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