ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 27 июн - РИА Новости. Группа компаний "Калашников" создаст гражданскую версию десантного катера БК-16, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.

"Планируем создать гражданскую версию данного катера, которая, как ожидается, будет востребована на рынке", - сказали в "Калашникове".

Там пояснили, что в результате этой работы должна быть создана скоростная моторная яхта с интерьером по желанию заказчика, которая сохранит возможность выхода на необорудованный берег с использованием аппарели, что будет ее конкурентным преимуществом в сравнении с аналогами на рынке.

БК-16 предназначен для проведения операций в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, борьбы с пиратством и терроризмом.