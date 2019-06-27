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РИА Новости

ГД приняла во втором чтении проект об упрощении подтверждения инвалидности

Вчера, 13:22
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла во втором чтении правительственный законопроект, освобождающий людей с инвалидностью от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе, предусмотрев в новой редакции законопроекта возможность регистрации автомобиля с правом на бесплатную парковку на местах для инвалидов вне зависимости от региона РФ через заявление на портале госуслуг.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями. Он также пояснил, что новая редакция законопроекта позволит людям с инвалидностью в полной мере реализовать право на бесплатную парковку в разных регионах страны.
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"После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадёт необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию", - пояснил спикер Госдумы.
Предоставление указанных сведений будет осуществляться ПФР безвозмездно в электронной форме с использованием единых форматов, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также с применением средств криптографической защиты информации, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что проект обусловлен введением в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов". При этом инвалидам будет дана возможность предоставления в соответствующие органы документов на бумажном носителе при условии отсутствия необходимых сведений в федеральном реестре инвалидов.
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Ко второму чтению законопроекта была добавлена норма с требованием о выделении не менее 10% мест, но не менее одного места, для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, она будет распространяться в отношении всех парковок общего пользования. В отношении граждан из числа инвалидов III группы указанная норма будет распространяться в порядке, определяемом правительством РФ. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.
Предусматривается, что в целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки сведения будут размещаться в федеральном реестре инвалидов на основании заявления инвалида или его законного представителя, которое можно будет подать в ПФР, в том числе через портал госуслуг. При этом в федеральном реестре инвалидов размещаются сведения в отношении одного транспортного средства, управляемого инвалидом, или одного транспортного средства, перевозящего инвалида.
Срок вступления в силу законопроекта предлагается установить с 1 июля 2020 года. Редакцией второго чтения устанавливается переходный период сроком на 6 месяцев, в течение которого инвалиду или его представителю предоставляется возможность подачи заявления для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида или ребенка-инвалида в соответствующем реестре.
Сотрудник Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты и социальной защиты Российской Федерации в Москве
21 мая, 08:31
В России упростили порядок установления инвалидности
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