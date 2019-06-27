Круглый стол к юбилею дипотношений между Россией и Болгарией

Участники в Москве:
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- председатель Союза болгарских журналистов Снежана ТОДОРОВА.
Участники в Софии:
- руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии Ирина ЖИВИХИНА;
- председатель форума "Болгария – Россия" Светлана ШАРЕНКОВА;
- председатель Молодежного объединения в Болгарской социалистической партии Николай БЕРИЕВСКИЙ;
- журналист, политический обозреватель Оля Ал-АХМЕД.
Каково текущее состояние и перспективы российско-болгарских отношений? Какие сложности и вызовы тормозят их развитие? Как двусторонняя проблематика освещается в СМИ России и Болгарии?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- председатель Союза болгарских журналистов Снежана ТОДОРОВА.
Участники в Софии:
- руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии Ирина ЖИВИХИНА;
- председатель форума "Болгария – Россия" Светлана ШАРЕНКОВА;
- председатель Молодежного объединения в Болгарской социалистической партии Николай БЕРИЕВСКИЙ;
- журналист, политический обозреватель Оля Ал-АХМЕД.
Каково текущее состояние и перспективы российско-болгарских отношений? Какие сложности и вызовы тормозят их развитие? Как двусторонняя проблематика освещается в СМИ России и Болгарии?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/