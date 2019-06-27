Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T13:16Z
https://ria.ru/20190627/1555969188.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Круглый стол к юбилею дипотношений между Россией и Болгарией

Вчера, 13:16
7
2 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол в формате видеомоста Москва – София на тему: "Россия – Болгария: взгляд в будущее", посвященный 140-летию установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией.
Участники в Москве:
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- председатель Союза болгарских журналистов Снежана ТОДОРОВА.

Участники в Софии:
- руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии Ирина ЖИВИХИНА;
- председатель форума "Болгария – Россия" Светлана ШАРЕНКОВА;
- председатель Молодежного объединения в Болгарской социалистической партии Николай БЕРИЕВСКИЙ;
- журналист, политический обозреватель Оля Ал-АХМЕД.

Каково текущее состояние и перспективы российско-болгарских отношений? Какие сложности и вызовы тормозят их развитие? Как двусторонняя проблематика освещается в СМИ России и Болгарии?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Народного Собрания Республики Болгарии Цвета Караянчева во время встречи. 26 июня 2019
Медведев встретился со спикером парламента Болгарии
РИА
Новости
Город Тбилиси, Грузия
Ростуризм сообщил о 930 туристах из России в Грузии
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
Люди в жаркий день на Староместской площади в Праге, Чехия
"Ад наступает": в Европу пришла аномальная жара
Лента
новостей
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Участник митинга у Верховной Рады Украины
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Путин ответил на вопрос о преемнике
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин ответил на претензии Зеленского
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
Лента новостейМолния