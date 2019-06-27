Круглый стол к юбилею дипотношений между Россией и Болгарией

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2 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол в формате видеомоста Москва – София на тему: "Россия – Болгария: взгляд в будущее", посвященный 140-летию установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией.