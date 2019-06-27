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РИА Новости

Организатор банды телефонных вымогателей из Перми получил срок в колонии

Вчера, 13:10
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ПЕРМЬ, 27 июн - РИА Новости. Суд в Перми приговорил к шести годам четырем месяцам колонии строгого режима организатора группы телефонных мошенников, которые обманом вымогали у пожилых людей деньги на помощь родственникам, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Пермскому краю.
По данным полиции, весной прошлого года в Перми были задержаны семь участников преступной группы, которые звонили пенсионерам на домашние телефоны и представлялись внуками или племянниками. Они сообщали, что попали в беду и им срочно нужны средства, за которыми позже заедут якобы их знакомые. Введенные в заблуждение потерпевшие передавали фигурантам крупные суммы денег.
В отношении участников банды были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество с причинением значительного ущерба"), части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в составе организованной группы"), а также по части 4 статьи 159 ("Мошенничество в составе организованной группы").
"Организатор группы признал вину и заключил досудебное соглашение. Его дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил гражданина к шести годам четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении полиции.
По информации МВД, в ходе расследования преступления было выявлено 24 эпизода противоправной деятельности. Ущерб от действий злоумышленников составил около 900 тысяч рублей.
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