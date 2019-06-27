Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, заявил депутат Рады

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, а ситуация в Донбассе стала даже хуже, чем была до его победы на выборах.

"А ключевые вещи – все говорят – 73%. Вы же знаете, что голосовали не за Зеленского, а против Порошенко и за мир. Да, нам он казался симпатичным. Дальше что. Мы же не с лицом жить будем, а с платежками и войной в стране. То, что происходит в Донбассе, не происходило даже при Порошенко. Не то что нет мира - колоссальное обострение", - добавил депутат.