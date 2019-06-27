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РИА Новости

Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, заявил депутат Рады

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Вадим Рабинович. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, а ситуация в Донбассе стала даже хуже, чем была до его победы на выборах.
"Я вообще от Зеленского ничего не хочу, кроме одного – выполнить свои предвыборные обещания. А пока по 20 пунктам предвыборных обещаний - ноль. Не два, не три и не четыре, а ноль", - сказал Рабинович в четверг во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".
Он отметил, что нынешняя ситуация в Донбассе сложнее, чем была при экс-президенте Украины Петре Порошенко.
"А ключевые вещи – все говорят – 73%. Вы же знаете, что голосовали не за Зеленского, а против Порошенко и за мир. Да, нам он казался симпатичным. Дальше что. Мы же не с лицом жить будем, а с платежками и войной в стране. То, что происходит в Донбассе, не происходило даже при Порошенко. Не то что нет мира - колоссальное обострение", - добавил депутат.
Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной Раде в Киеве. 20 мая 2019
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Вадим РабиновичДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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