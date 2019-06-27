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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Православную моду и мастер-классы представят на фестивале молодых в Москве

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкФестиваль "Русское поле" в Царицыно
Фестиваль Русское поле в Царицыно
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Фестиваль "Светлая Москва" пройдет в четверг в рамках празднования Дня молодежи в столичном саду имени Н. Э. Баумана, сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
В рамках праздника будут организованы творческие мастер-классы, встречи с известными спикерами и презентации деятельности молодёжных объединений.
"Праздничная программа начнется в 15.30 с совместного молебна на начало благого дела в близлежащем храме Никиты Мученика на Старой Басманной улице, который пройдет с участием и.о. председателя синодального отдела по делам молодежи протоиерея Кирилла Сладкова и сводного молодежного хора под управлением Анны Голик", - говорится в пресс-релизе.
В 16.00 в саду имени Баумана начнут работу 16 интерактивных площадок: мастерская колокольного звона, мозаичная мастерская, площадка православной моды и другие. В завершение фестиваля, в 19.00, пройдет праздничный концерт.
Организаторы мероприятия - синодальный отдел по делам молодежи Русской православной церкви и комитет общественных связей и молодежной политики Москвы.
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