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РИА Новости

Россия может стать площадкой для урегулирования в Ливии, заявил Деньгов

Вчера, 13:01
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов
Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Россия может стать площадкой для урегулирования кризиса в Ливии, заявил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
"Россия сегодня является той платформой, которая может стать основной в процессе мирного урегулирования. Мы готовы всех принять, мы готовы всем помочь, мы никогда не дружили ни с одним ливийским представителем и игроком против другого", - сказал Деньгов в ходе дискуссии на площадке клуба "Валдай".
По его словам, к России постоянно обращаются ливийские представители с просьбой о том, что российская сторона создала такую же площадку для контактов между как внешними, так и внутренними сторонами конфликта, какая существует по Сирии, однако необходимо подождать.
"Со своей стороны я всегда говорю, что мы должны изначально проговорить с ними гарантии того, что соглашения, достигнутые на российской площадке, будут соблюдаться", - добавил Деньгов.
Он отметил, что гарантий соблюдения возможных договоренностей пока никто не может предоставить – ни командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, ни глава правительства нацсогласия Файез Саррадж.
"Нам на сегодняшний день ни с Хафтаром, ни с Сарраджем нельзя договариваться о чем-то конкретном, потому что обе позиции слабы. Я вижу, что Россия сегодня в связи с Ливией должна подождать, посмотреть и выяснить для себя, кто же влияет на что-то", - добавил глава контактной группы.
Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
В результате боев в Триполи по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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