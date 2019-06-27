Россия может стать площадкой для урегулирования в Ливии, заявил Деньгов

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Россия может стать площадкой для урегулирования кризиса в Ливии, заявил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Россия сегодня является той платформой, которая может стать основной в процессе мирного урегулирования. Мы готовы всех принять, мы готовы всем помочь, мы никогда не дружили ни с одним ливийским представителем и игроком против другого", - сказал Деньгов в ходе дискуссии на площадке клуба "Валдай".

По его словам, к России постоянно обращаются ливийские представители с просьбой о том, что российская сторона создала такую же площадку для контактов между как внешними, так и внутренними сторонами конфликта, какая существует по Сирии, однако необходимо подождать.

"Со своей стороны я всегда говорю, что мы должны изначально проговорить с ними гарантии того, что соглашения, достигнутые на российской площадке, будут соблюдаться", - добавил Деньгов.

Он отметил, что гарантий соблюдения возможных договоренностей пока никто не может предоставить – ни командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, ни глава правительства нацсогласия Файез Саррадж.

"Нам на сегодняшний день ни с Хафтаром, ни с Сарраджем нельзя договариваться о чем-то конкретном, потому что обе позиции слабы. Я вижу, что Россия сегодня в связи с Ливией должна подождать, посмотреть и выяснить для себя, кто же влияет на что-то", - добавил глава контактной группы.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.