Орлов: создание НОЦ обеспечит профессиональный подход к освоению Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июн - РИА Новости. Планы создания на базе Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" подкреплены соглашениями, которые подписаны правительством Архангельской области и предприятиями АО "Объединенная судостроительная корпорация" - АО ПО "Севмаш", АО "Центр судоремонта "Звездочка" и АО "НИПТБ "Онега" на II форуме "Судостроение в Арктике", сообщает пресс-служба облправительства.

"Подписание с предприятиями Объединенной судостроительной корпорации базовых документов - историческое событие. Все мы тем самым демонстрируем свою готовность объединить усилия по освоению Арктики. При этом важно помнить, что двигаться в арктическую зону нужно, крепко размышляя, серьезно анализируя все входные данные и возможные последствия. Это должен быть путь - профессиональный, грамотный, взвешенный, с самыми жесткими требованиями и четким контролем", - приводится в сообщении комментарий главы Поморья Игоря Орлова.

Как отметил вице-президент по техническому развитию АО "ОСК" Дмитрий Колодяжный, для корпорации Архангельская область является ключевым партнером. "Здесь расположены наши основные активы. Все наши предприятия единодушно поддержали подписание соглашений. И сегодня мы четко понимаем: развивать Арктику без науки невозможно", - цитирует пресс-служба слова Колодяжного.

Кроме того, создание Научно-образовательного центра предполагает тесное сотрудничество САФУ с Карельским научным центром РАН: в рамках судостроительного форума подписано дополнительное соглашение между учреждениями, которое стало логическим продолжением основного документа, подписи под которым поставлены в прошлом году.