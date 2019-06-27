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РИА Новости
Архангельская область

Орлов: создание НОЦ обеспечит профессиональный подход к освоению Арктики

Вчера, 12:58
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Архангельской области Игорь Орлов
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 июн - РИА Новости. Планы создания на базе Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" подкреплены соглашениями, которые подписаны правительством Архангельской области и предприятиями АО "Объединенная судостроительная корпорация" - АО ПО "Севмаш", АО "Центр судоремонта "Звездочка" и АО "НИПТБ "Онега" на II форуме "Судостроение в Арктике", сообщает пресс-служба облправительства.

"Подписание с предприятиями Объединенной судостроительной корпорации базовых документов - историческое событие. Все мы тем самым демонстрируем свою готовность объединить усилия по освоению Арктики. При этом важно помнить, что двигаться в арктическую зону нужно, крепко размышляя, серьезно анализируя все входные данные и возможные последствия. Это должен быть путь - профессиональный, грамотный, взвешенный, с самыми жесткими требованиями и четким контролем", - приводится в сообщении комментарий главы Поморья Игоря Орлова.

Как отметил вице-президент по техническому развитию АО "ОСК" Дмитрий Колодяжный, для корпорации Архангельская область является ключевым партнером. "Здесь расположены наши основные активы. Все наши предприятия единодушно поддержали подписание соглашений. И сегодня мы четко понимаем: развивать Арктику без науки невозможно", - цитирует пресс-служба слова Колодяжного.
Кроме того, создание Научно-образовательного центра предполагает тесное сотрудничество САФУ с Карельским научным центром РАН: в рамках судостроительного форума подписано дополнительное соглашение между учреждениями, которое стало логическим продолжением основного документа, подписи под которым поставлены в прошлом году.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
10 апреля, 10:21
Моор: НОЦ – важная "точка роста" для экономики Западной Сибири
"НОЦ должен объединить крупнейшие предприятия, работающие в нашем регион,е и ведущие учреждения образования и науки. Мы очень рады, что в Карелии у нас есть партнеры, которые также, как и мы, глубоко и искренне заинтересованы в таком сотрудничестве, - подчеркнула ректор САФУ Елена Кудряшова.
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