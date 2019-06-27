Подозреваемый в краже статуи Мэрилин Монро разбил звезду Трампа

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Представители прокуратуры округа Лос-Анджелес сообщили, что подозреваемый в краже статуи Мэрилин Монро - тот же человек, который в прошлом году разбил звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде, сообщает The Washington Times.
В краже статуи Мэрилин Монро с инсталляции "Четыре леди Голливуда" подозревается 25-летний Остин Микел Клэй.
Он не признался в том, что украл статую Мэрилин Монро, но не стал отрицать, что в прошлом году разбил звезду Трампа.
Тогда Остин Клэй получил три года условно, и должен был возместить убытки голливудской торговой палате.
Если его вина в краже статуи будет доказана, то Клэю грозит три года тюрьмы за вандализм и воровство.
Небольшая статуя бронзового цвета изображала актрису Мэрилин Монро в культовой позе, когда ветер раздувает ее юбку в фильме "Зуд седьмого года" (1955 год).
19 июня, 12:56В Голливуде украли статую Мэрилин Монро