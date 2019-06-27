Подозреваемый в краже статуи Мэрилин Монро разбил звезду Трампа

Американская актриса Мэрилин Монро во время съемок незаконченного фильма режиссера Джорджа Кьюкора "Что-то должно случиться". 1 января 1962 года

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Представители прокуратуры округа Лос-Анджелес сообщили, что подозреваемый в краже статуи Мэрилин Монро - тот же человек, который в прошлом году разбил звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде, Представители прокуратуры округа Лос-Анджелес сообщили, что подозреваемый в краже статуи Мэрилин Монро - тот же человек, который в прошлом году разбил звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде, сообщает The Washington Times.

В краже статуи Мэрилин Монро с инсталляции "Четыре леди Голливуда" подозревается 25-летний Остин Микел Клэй.

Он не признался в том, что украл статую Мэрилин Монро, но не стал отрицать, что в прошлом году разбил звезду Трампа.

Тогда Остин Клэй получил три года условно, и должен был возместить убытки голливудской торговой палате.

Если его вина в краже статуи будет доказана, то Клэю грозит три года тюрьмы за вандализм и воровство.