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РИА Новости
Культура

Подозреваемый в краже статуи Мэрилин Монро разбил звезду Трампа

Вчера, 19:32
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© AFP 2019 / InconnuАмериканская актриса Мэрилин Монро во время съемок незаконченного фильма режиссера Джорджа Кьюкора "Что-то должно случиться". 1 января 1962 года
Американская актриса Мэрилин Монро во время съемок незаконченного фильма режиссера Джорджа Кьюкора Что-то должно случиться. 1 января 1962 года
© AFP 2019 / Inconnu
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Представители прокуратуры округа Лос-Анджелес сообщили, что подозреваемый в краже статуи Мэрилин Монро - тот же человек, который в прошлом году разбил звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде, сообщает The Washington Times.
В краже статуи Мэрилин Монро с инсталляции "Четыре леди Голливуда" подозревается 25-летний Остин Микел Клэй.
Он не признался в том, что украл статую Мэрилин Монро, но не стал отрицать, что в прошлом году разбил звезду Трампа.
Тогда Остин Клэй получил три года условно, и должен был возместить убытки голливудской торговой палате.
Если его вина в краже статуи будет доказана, то Клэю грозит три года тюрьмы за вандализм и воровство.
Небольшая статуя бронзового цвета изображала актрису Мэрилин Монро в культовой позе, когда ветер раздувает ее юбку в фильме "Зуд седьмого года" (1955 год).
Американская актриса Мерлин Монро во время съемок фильма Зуд седьмого года
19 июня, 12:56
В Голливуде украли статую Мэрилин Монро
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КультураНовости культурыДональд ТрампМэрилин МонроГолливудЛос-Анджелес
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