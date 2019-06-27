Защита экс-главы Сахалина намерена выяснить мотивы его перевода в колонию

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда во время рассмотрения апелляции. 22 ноября 2018

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн - РИА Новости. Защита экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина намерена выяснить мотивы его этапирования из СИЗО Южно-Сахалинска в колонию строгого режима в то время, когда он знакомится с материалами второго уголовного дела, заявил РИА Новости адвокат Евгений Балабас.

Ранее в УФСИН сообщили, что в понедельник осужденного на 13 лет бывшего главу области доставили из Южно-Сахалинска в колонию строгого режима в Хабаровском крае. Балабас говорил, что его не известили об отправке подзащитного в место отбывания наказания.

"В настоящее время защита готовит запрос следствию и УФСИН для выяснения мотивов перевода нашего подзащитного из СИЗО Южно-Сахалинска в место отбывания наказания. Пока непонятно, каким образом Хорошавин продолжит изучение оставшихся материалов второго уголовного дела", - заявил Балабас.

Он отметил, что его подзащитного "этапировали в период ознакомления с материалами второго уголовного дела", что противоречит закону.

Комментарием ФСИН РИА Новости пока не располагает.

Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, бывшего регионального вице-премьера Сергея Карепкина — к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей, экс-советника главы региона Андрея Икрамова — к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей. Бывшие подчиненные Хорошавина в конце мая этого года были этапированы в разные колонии строгого режима Хабаровского края.