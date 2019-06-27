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РИА Новости

Защита экс-главы Сахалина намерена выяснить мотивы его перевода в колонию

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда во время рассмотрения апелляции. 22 ноября 2018
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда во время рассмотрения апелляции. 22 ноября 2018
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн - РИА Новости. Защита экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина намерена выяснить мотивы его этапирования из СИЗО Южно-Сахалинска в колонию строгого режима в то время, когда он знакомится с материалами второго уголовного дела, заявил РИА Новости адвокат Евгений Балабас.
Ранее в УФСИН сообщили, что в понедельник осужденного на 13 лет бывшего главу области доставили из Южно-Сахалинска в колонию строгого режима в Хабаровском крае. Балабас говорил, что его не известили об отправке подзащитного в место отбывания наказания.
"В настоящее время защита готовит запрос следствию и УФСИН для выяснения мотивов перевода нашего подзащитного из СИЗО Южно-Сахалинска в место отбывания наказания. Пока непонятно, каким образом Хорошавин продолжит изучение оставшихся материалов второго уголовного дела", - заявил Балабас.
Он отметил, что его подзащитного "этапировали в период ознакомления с материалами второго уголовного дела", что противоречит закону.
Зал судебных заседаний
1 июня, 15:01
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в России
Комментарием ФСИН РИА Новости пока не располагает.
Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, бывшего регионального вице-премьера Сергея Карепкина — к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей, экс-советника главы региона Андрея Икрамова — к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей. Бывшие подчиненные Хорошавина в конце мая этого года были этапированы в разные колонии строгого режима Хабаровского края.
Хорошавин до отправки в колонию знакомился с материалами нового уголовного дела, в котором он тоже является фигурантом. Дело было возбуждено по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года. Материалы нового дела превышают сотню томов. Адвокаты считают, что начать его рассмотрение в суде могут уже этим летом.
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Александр ХорошавинПроисшествия
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