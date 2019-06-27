Самолет Air India вынужденно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн - РИА Новости. Самолет индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс по маршруту Мумбаи-Ньюарк (США), совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе, говорится в сообщении авиакомпании в ее аккаунте в Twitter.
"Рейс AI191, следовавший по маршруту Мумбаи-Ньюарк 27 июня, совершил вынужденную посадку в аэропорту Станстед в связи с угрозой взрыва бомбы", - сказано в сообщении.
Иные подробности инцидента пока не приводятся.
Впоследствии авиакомпания удалила из своего аккаунта в Twitter сообщение об угрозе взрыва бомбы. Аэропорт Станстед сообщил в Twitter, что взлетная полоса снова открыта и полностью функционирует. Самолет "находится на изолированном месте стоянки вдали от (территории - ред.) обычной деятельности аэропорта", сообщается в заявлении.
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