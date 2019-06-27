ГД освободила от ответственности по КоАП на III этапе амнистии капиталов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении от административной ответственности в ходе третьего этапа амнистии капиталов.

Закон, проект которого был внесен правительством РФ, распространяет гарантии освобождения от административной ответственности за совершенные до 2019 года различные нарушения на лиц, подавших с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года в рамках третьего этапа амнистии декларации, или указанных в них.

Это касается осуществления деятельности без госрегистрации или лицензии, нарушения порядков работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций, требований об использовании спецсчетов, сроков постановки на учет в налоговом органе, непредставления сведений об открытии или закрытии счета, налоговой декларации, сведений для налогового контроля, нарушения валютного законодательства и требований к бухучету.

Третий этап амнистии капиталов предусматривает продление до 1 марта 2020 года срока добровольного декларирования гражданами активов и счетов в банках за рубежом, но при условии репатриации ими денежных средств и госрегистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах (САР) на территориях Калининградской области и Приморского края.