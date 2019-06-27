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РИА Новости

ГД освободила от ответственности по КоАП на III этапе амнистии капиталов

Вчера, 12:47
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении от административной ответственности в ходе третьего этапа амнистии капиталов.
Закон, проект которого был внесен правительством РФ, распространяет гарантии освобождения от административной ответственности за совершенные до 2019 года различные нарушения на лиц, подавших с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года в рамках третьего этапа амнистии декларации, или указанных в них.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
6 февраля, 15:53
Силуанов рассказал об итогах амнистии капиталов в 2018 году
Это касается осуществления деятельности без госрегистрации или лицензии, нарушения порядков работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций, требований об использовании спецсчетов, сроков постановки на учет в налоговом органе, непредставления сведений об открытии или закрытии счета, налоговой декларации, сведений для налогового контроля, нарушения валютного законодательства и требований к бухучету.
Третий этап амнистии капиталов предусматривает продление до 1 марта 2020 года срока добровольного декларирования гражданами активов и счетов в банках за рубежом, но при условии репатриации ими денежных средств и госрегистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах (САР) на территориях Калининградской области и Приморского края.
Закон разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина, предложившего в феврале продлить амнистию капиталов, второй этап которой завершился 1 марта 2019 года, еще на год для тех, кто регистрирует бизнес в САР и возвращает свои деньги в Россию. Законы о международных компаниях и о САР, создавшие правовые условия для смены юрисдикции иностранными компаниями с целью привлечения в Россию капиталов и защиты от санкций, вступили в силу в августе 2018 года.
Международный деловой центр Москва-Сити
22 февраля 2018, 08:00
Секрет амнистии. Зачем России нужны даже беглые олигархи
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